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Eylem hazırlığındaydılar! DEAŞ'lı teröristler araçlarına ateş edilerek yakalandı

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#İstanbul#DEAŞ#Operasyon
Eylem hazırlığındaydılar DEAŞlı teröristler araçlarına ateş edilerek yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2023 15:49

İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda 'Abu Maymuna' kod adlı Tacikistan uyruklu K.Z.I. ve yanındaki Özbekistan uyruklu A.M. gözaltına alındı. Şüphelilerin DEAŞ terör örgütü adına eylem hazırlığında oldukları belirlendi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün Afganistan yapılanması ile bağlantılı ve el yapımı patlayıcı uzmanı 'Abu Maymuna' kod adlı Tacikistan uyruklu K.Z.I.'nın sosyal medya paylaşımlarını tespit etti.

EĞLENCE MEKANINA SALDIRI PLANLIYORLARDI

K.Z.I. ile Özbekistan uyruklu A.M.'nin eğlence mekanı saldırısı planı yaptıkları belirlendi. Polis ekipleri çalışmalarının devamında 31 Aralık Cumartesi günü Başakşehir'de şüphelileri takibe aldı.

Eylem hazırlığındaydılar DEAŞlı teröristler araçlarına ateş edilerek yakalandı

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ARAÇLARINA ATEŞ EDİLEREK YAKALANDILAR

Polisi gören şüpheliler kaçmaya çalışırken, takip sonucu kullandıkları araçlarına ateş edilerek yakalandı. Araç içerisinde bulunan ve yılbaşı günü eğlence mekanına eylem hazırlığında olduğu anlaşılan K.Z.I. ve A.M. gözaltına alındı.

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Gözaltına alınan K.Z.I. geçtiğimiz çarşamba günü tutuklandı. A.M. ise adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı işlemleri başlatıldı.

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#İstanbul#DEAŞ#Operasyon

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