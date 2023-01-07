Eylem hazırlığındaydılar! DEAŞ'lı teröristler araçlarına ateş edilerek yakalandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün Afganistan yapılanması ile bağlantılı ve el yapımı patlayıcı uzmanı 'Abu Maymuna' kod adlı Tacikistan uyruklu K.Z.I.'nın sosyal medya paylaşımlarını tespit etti.

EĞLENCE MEKANINA SALDIRI PLANLIYORLARDI

K.Z.I. ile Özbekistan uyruklu A.M.'nin eğlence mekanı saldırısı planı yaptıkları belirlendi. Polis ekipleri çalışmalarının devamında 31 Aralık Cumartesi günü Başakşehir'de şüphelileri takibe aldı.

ARAÇLARINA ATEŞ EDİLEREK YAKALANDILAR

Polisi gören şüpheliler kaçmaya çalışırken, takip sonucu kullandıkları araçlarına ateş edilerek yakalandı. Araç içerisinde bulunan ve yılbaşı günü eğlence mekanına eylem hazırlığında olduğu anlaşılan K.Z.I. ve A.M. gözaltına alındı.

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Gözaltına alınan K.Z.I. geçtiğimiz çarşamba günü tutuklandı. A.M. ise adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı işlemleri başlatıldı.