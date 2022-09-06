Eylem hazırlığında yakalanmıştı: 'Delil' kod adlı teröristin yakınının ifadesi ortaya çıktı

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Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır ve İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanan ve PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı sansasyonel eylem hazırlığında olduğu belirtilen 'Delil' kod adlı Hüsamettin Tanrıkulu, Esenyurt'ta yakalandı. Tanrıkulu'nun işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.

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YAKINININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi aldığı ve yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirtilen Tanrıkulu'nun emniyette ifade vermediği öğrenildi. Tanrıkulu'nun kampa katıldığı mart ayında bir yakının güvenlik güçlerine giderek durumu bildirip ifade verdiği ortaya çıktı.

"3 SENE BOYUNCA HDP'YE GİDİP GELDİ"

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Yakını tarafından verilen ifadede Tanrıkulu'nun kampa katılmadan önce 3 sene boyunca HDP'ye gidip geldiği, orada aklının karıştırılarak kampa katıldığını söylediği öğrenildi.