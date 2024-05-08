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‘Eylem Hanım bir an önce gelip adalete teslim olun’

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#Eyüpsultan#Timur Cihantimur#Eylem Tok
‘Eylem Hanım bir an önce gelip adalete teslim olun’
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 07:00

İstanbul Eyüpsultan’da 1 Mart 2024’de 23.50 sıralarında 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un kullandığı 34 EEG 06 plakalı otomobil, yol kenarında arıza yapan ATV’yi tamir etmeye çalışanlara çarpmış ve kazada Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. 4 kişinin de yaralandığı kazanın ardından Timur Cihantimur, annesi yazar Eylem Tok tarafından önce Mısır’a ardından da ABD’ye kaçırılmıştı. Kazanın üzerinden 68 gün geçti. Baba Özer Aci, yaşadıklarını CNN TÜRK'e anlattı.

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Baba Özer Aci “Daha önce de dile getirdim. Ben vazgeçmeyeceğim mücadelemden, ben haklıyım. Adalet, hak hukuk istiyorum. Bana taziyeye gelebilmeleri için suçluların teslim olması gerekiyor. Bu taziyeye gelmeleri için birinci şarttır. Eylem Tok eninde sonunda gelip adalete teslim olacak” dedi. 

‘ÇIRPINDIKÇA ÇAMURA BATIYORSUNUZ’

Baba Aci “Eylem Hanım bir an önce gelip adalete teslim olun. Sizi yönlendiren yanlış yönlendiriyor. Çırpındıkça çamura batıyorsunuz. Onlar da vicdanlı olsunlar. En son avukatları vasıtasıyla oğlumun yedinci günü Kuran okunuyordu. O gün sabah erkenden avukatımı arayıp taziyeye gitmek için aramışlar. Avukatımız da taziye var, müsait değiliz demiş. Kusura bakmasınlar, bugün uygun değil ama ilk başta ne söylediysem onu tekrar ediyorum: Eski hanımı ve oğlu adalete teslim olur. Buyursun gelsinler” diye konuştu.  

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#Eyüpsultan#Timur Cihantimur#Eylem Tok

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