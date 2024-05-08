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Baba Özer Aci “Daha önce de dile getirdim. Ben vazgeçmeyeceğim mücadelemden, ben haklıyım. Adalet, hak hukuk istiyorum. Bana taziyeye gelebilmeleri için suçluların teslim olması gerekiyor. Bu taziyeye gelmeleri için birinci şarttır. Eylem Tok eninde sonunda gelip adalete teslim olacak” dedi.

‘ÇIRPINDIKÇA ÇAMURA BATIYORSUNUZ’

Baba Aci “Eylem Hanım bir an önce gelip adalete teslim olun. Sizi yönlendiren yanlış yönlendiriyor. Çırpındıkça çamura batıyorsunuz. Onlar da vicdanlı olsunlar. En son avukatları vasıtasıyla oğlumun yedinci günü Kuran okunuyordu. O gün sabah erkenden avukatımı arayıp taziyeye gitmek için aramışlar. Avukatımız da taziye var, müsait değiliz demiş. Kusura bakmasınlar, bugün uygun değil ama ilk başta ne söylediysem onu tekrar ediyorum: Eski hanımı ve oğlu adalete teslim olur. Buyursun gelsinler” diye konuştu.