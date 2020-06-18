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Haber Giriş: 18.06.2020 - 01:31,Son Güncelleme:

Evvel kelimesinin eş anlamlısı nedir?

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Evvel kelimesinin eş anlamlısı nedir?
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Özellikle söz konusu hikayeler ve öyküler olduğu zaman evvel kelimesi çok sık karşılaşılan bir sözcük olarak öne çıkıyor. Peki, Evvel kelimesinin eş anlamlısı nedir? İşte bu konu hakkında detaylar.

Türkçede evvel kelimesi için karşılık olarak, ‘önce’ sözcüğü öne çıkmaktadır. Özellikle çok eski dönemlerden günümüze ulaşmış, ‘evvel zaman içinde’ sözcük grubu üzerinden çok fazla bilinen bir kelime olduğunu dile getirmek mümkün.

 Evvel Eş Anlamlısı

 Evvel kelimesi için eş anlamlı olarak, ‘önce’ ya da ‘önceki’ kelimeleri değerlendirilebilmektedir. Birçok farklı öykü ve hikaye de çok sık kullanılan bir kelime olması ile beraber, günlük yaşamda da hala yaygın şekilde değerlendiriliyor. Bu sözcük adına örnek vermek gerekirse;

 ‘’Evvel zaman içinde çok güçlü bir padişah varmış.’’

 ‘’Biraz evvel onu gördüğüme yemin edebilirim.’’

 Bu cümlelerde de anlaşıldığı gibi ‘önce’ kelimesi ile aynı anlamı üzerinden ele alınmakta ve ifade edilmektedir. Bu doğrultuda tek başına ya da cümle içerisinde gündelik yaşamda hem evvel sözcüğünü hem de önce kelimesini değerlendirebilirsiniz. Çok eski zamanlardan günümüze ulaşmış hala yaygın kullanılan sözcüklerden biridir.

 

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