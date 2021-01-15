MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEvsiz olduğu için yerleştirildiği pansiyonda ölü bulundu
GeriGündem Evsiz olduğu için yerleştirildiği pansiyonda ölü bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 15.01.2021 - 11:48 | Son Güncelleme:

Evsiz olduğu için yerleştirildiği pansiyonda ölü bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Evsiz olduğu için yerleştirildiği pansiyonda ölü bulundu
Abone Olgoogle-news

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde belediye ekiplerince pansiyona yerleştirilen evsiz Mustafa Sağ (52), odasında ölü bulundu.

Pelitlibağ Mahallesi'ndeki bir pansiyonda kalan Mustafa Sağ, bu sabah odasından çıkmayınca görevliler kapıyı çaldı. Kapının açılmaması üzerine yedek anahtarla kapıyı açıp, içeri giren 

görevliler, Sağ'ı yatağında hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Sağ'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.  Polis ekipleri, pansiyon ve Sağ'ın ölü bulunduğu odada inceleme yaptı. Mustafa Sağ'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Sağ'ın 4 gün önce evsiz olduğunu bildirdiği Denizli Büyükşehir Belediyesi'nce pansiyona yerleştirildiği ve ücretsiz konakladığı belirtildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle