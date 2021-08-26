Evren Başar kimdir? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar’ın biyografisi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcılığına Evren Başar atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığını Evren Başar üstlenecek. Peki, Evren Başar kimdir?
26 Ağustos'ta yayımlanan Resmi Gazete'te İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcılığına Evren Başar'ın atandığı bildirildi.
Evren Başar 2006 yılında Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler bölümünü bitirdi. Mezun olmasının ardından yine aynı üniversitede 2012 yılında Yüksek Lisansını tamamladı.
Son iki yılda verdiği lisans / önlisans düzeyindeki dersler;
Lojistik Bilgi Sistemler
Halkla İlişkiler
Meslek Etiği
Sunu Teknikleri
Dosyalama ve Arşivleme
Girişimcilik
İletişim
Pazarlama İlkeleri
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Lojistik Bilgi Sistemleri
Örgütsel Davranış
Bilgi Yönetimi
E Ticaret
Büro Yönetim