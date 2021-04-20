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Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)-
Haber Giriş: 20.04.2021 - 13:53 | Son Güncelleme:

Evrak karışıklığı nedeniyle 'öldü' sanılmıştı! Recep dededen acı haber

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Evrak karışıklığı nedeniyle 'öldü' sanılmıştı! Recep dededen acı haber

Çanakkale'de evrakların karışması sonucu 'öldü' sanılan ancak gerçeğin ortaya çıkmasıyla yaşadığı anlaşılan Recep Çelik (93), tedavi gördüğü hastanede dün yaşam mücadelesini kaybetti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Covid-19 hastası Recep Yılmaz, Yoğun Bakım Ünitesi'nde yer olmadığı için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Sevk sırasında Recep Yılmaz’ın evrakı, aynı hastanede tedavi gören kanser hastası Recep Çelik’in evrakıyla karıştı. Recep Yılmaz, sevk edildikten kısa süre sonra koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.

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Recep Yılmaz'ın ölümünün ardından, evrak karışıklığı nedeniyle Çelik ailesi aranarak Recep Çelik’in yaşamını yitirdiği haberi verildi. Salı günü hastaneye gelen Çelik ailesi, cenazeyi alıp, Yeni Şehir Mezarlığı'ndaki aile mezarlığına defnetti. Üniversite hastanesi yetkilileri, Recep Çelik'in oğlu Hilmi Çelik'i telefonla arayıp, babasının hayatta olduğunu söyleyince, yapılan hata ortaya çıktı.

Evrak karışıklığı nedeniyle öldü sanılmıştı Recep dededen acı haber

Recep Yılmaz’ın defnedilen cenazesi savcılık kararıyla çıkarılıp, yakınlarına teslim edildi.

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YAŞAMINI YİTİRDİ

ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Recep Çelik, dün yaşam mücadelesini kaybetti. Recep Çelik’in ailesi tarafından teslim alınan cenazesi, kılınan namazın ardından daha önce Recep Yılmaz’ın gömüldüğü aile mezarlığında toprağa verildi.

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