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Evlilik teklifini reddedince vurulmuş

Güncelleme Tarihi:

#Karaman#Evlilik Teklifi#Silah
Evlilik teklifini reddedince vurulmuş
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2022 07:00

Karaman’da önceki gün Hüseyin B.’nin (28), teyzesinin kızı olan hemşire Emine A.’yı (26) çalıştığı aile sağlık merkezinde tabancayla vurup aynı silahla kendi yaşamına son vermeye çalışmasının ayrıntıları ortaya çıktı.

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Olay öncesi, Hüseyin B.’nin Emine A.’nın işyerine elinde çiçekle gelip evlenme teklifi ettiği, ret cevabını alınca ayrıldığı öğrenildi. Daha sonra tabancayla gelen Hüseyin B.’nin Emine A.’ya ateş edip ardından kendi yaşamına son vermeye çalıştığı belirlendi. Hüseyin B.’nin Emine A.’ya verdiği çiçeğin üzerindeki notta ise ‘Sevdam bir nefes gibi, çekmezsem ölürüm...’ yazması dikkat çekti. Hüseyin B.’nin, Emine A.’nın adının baş harfini omzuna kesici aletle yazdığı ve bu fotoğrafı da sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı. Emine A. ve Hüseyin B.’nin hayati tehlikeleri devam ediyor.

 

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#Karaman#Evlilik Teklifi#Silah

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