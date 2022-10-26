Evlilik teklifini reddedince vurulmuş

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Olay öncesi, Hüseyin B.’nin Emine A.’nın işyerine elinde çiçekle gelip evlenme teklifi ettiği, ret cevabını alınca ayrıldığı öğrenildi. Daha sonra tabancayla gelen Hüseyin B.’nin Emine A.’ya ateş edip ardından kendi yaşamına son vermeye çalıştığı belirlendi. Hüseyin B.’nin Emine A.’ya verdiği çiçeğin üzerindeki notta ise ‘Sevdam bir nefes gibi, çekmezsem ölürüm...’ yazması dikkat çekti. Hüseyin B.’nin, Emine A.’nın adının baş harfini omzuna kesici aletle yazdığı ve bu fotoğrafı da sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı. Emine A. ve Hüseyin B.’nin hayati tehlikeleri devam ediyor.