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Evlilik teklifi sırasında genç çifte yüzük şoku

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#Ordu#Evlilik Teklifi#Cem Günday
Evlilik teklifi sırasında genç çifte yüzük şoku
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2023 14:41

Ordu'da Cem Günday'ın (24), kız arkadaşına evlenme teklif ettiği sırada kiraladığı tekneden denize düşen yüzük, bir dalgıç tarafından bulunup, çifte teslim edildi.

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Altınordu ilçesinde oturan Cem Günday, 1,5 yıl önce tanıştığı aynı yaştaki Şeyda Nur Tunç'a evlenme teklifinde bulunmak için hazırlık yaptı. Kız arkadaşını 27 Temmuz'da sahile götürerek, meşaleler eşliğinde kiraladığı tekneye bindiren Günday, diz çöküp yüzük uzatarak evlenme teklif etti.

Evlilik teklifi sırasında genç çifte yüzük şoku

Bu sırada Günday'ın elinden kayan yüzük, denize düştü. O anlar, kameraya yansıdı. Büyük şaşkınlık yaşayan Günday, yüzüğü bulmak için denize girdi ancak aramalara rağmen sonuç alamadı.

Evlilik teklifi sırasında genç çifte yüzük şoku

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Çiftin yardım istediği bir dalgıç ise yüzüğü bularak teslim etti. Günday, daha sonra evlilik teklifine 'Evet' yanıtını aldığı Tunç'un parmağına yüzüğü taktı. Öte yandan çiftin geçen hafta aile arasında yapılan törenle nişanlandığı öğrenildi. 

Evlilik teklifi sırasında genç çifte yüzük şoku

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#Ordu#Evlilik Teklifi#Cem Günday

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