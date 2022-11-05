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Evlilik kamuflajlı sahte pasaport

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#Sahte Pasaport#Göçmen Kaçakçılığı#Operasyon
Evlilik kamuflajlı sahte pasaport
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2022 07:00

İstanbul Fatih'te 'sahte pasaport' operasyonu düzenlendi. Kendilerini evli gibi göstererek evi kiralayan 2 şüphelinin sahte pasaport ve kimlik yaptığı ifade edildi.

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Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Fatih’te bir evde kaçak göçmenlere sahte pasaport ve vize hazırlandığına yönelik bir bilgi aldı. Eve operasyon düzenlendi. Evdeki Iraklı Muhammed Khalip (50) ve Faslı Rabab Batmati (30) gözaltına alındı. Aramada; 55 pasaport kapağı, 220 pasaport sayfası, farklı ülkelere ait basımı yapılmış 510 boş pasaport ve kimlik ele geçti.

YÖNTEMLERİ FARKLIYDI

Khalip ve Batmati kendilerini evli gibi göstererek evi kiraladı. Yeniden sahte pasaport hazırlamak yerine daha önce legal yollarla Türkiye’ye gelen kişilerin pasaportlarını satın alıyorlardı. Bu pasaportlar üzerinde kimyasal karışım ve solüsyonlar ile yeni pasaport sahibinin fotoğraf ve kimlik bilgileri işleniyordu. Adliyeye çıkarılan Khalip tutuklanırken, Batmati adli kontrolle serbest kaldı. 

 

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#Sahte Pasaport#Göçmen Kaçakçılığı#Operasyon

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