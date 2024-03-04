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Evli çift, zincirleme kazada hayatını kaybetmişti... Kahreden detay ortaya çıktı

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#Nevşehir#Metin Ergüneş#Servet Ergüneş
Evli çift, zincirleme kazada hayatını kaybetmişti... Kahreden detay ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2024 13:33

Nevşehir'de 3 aracın karıştığı kazada Metin Ergüneş, eşi Servet Ergüneş ve Ömer Sökmen, hayatını kaybetti. Ergüneş çiftinin gezmek için Konya'ya gittikleri, Kayseri'ye dönüş yolunda kaza yaptıkları ortaya çıktı.

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Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Avanos ilçesi Bozca köyü yakınlarında meydana geldi. Nevşehir'den Kayseri'ye seyir halinde olan H.Ö. idaresindeki 46 KK 933 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Bu sırada araçtan kopan parçalara çarpmamak isteyen Metin Ergüneş ile Ömer Sökmen'in kullandığı 38 AHP 574 ile 38 AGA 564 plakalı otomobiller, şarampole devrildi.

Evli çift, zincirleme kazada hayatını kaybetmişti... Kahreden detay ortaya çıktı

Kazada Metin Ergüneş, Ömer Sökmen ve Servet Ergüneş hayatını kaybetti; H.Ö.,S.E., B.E., M.N.Ö., N.Ö. ve P.Ö. yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Yaralılar hastanede tedaviye alınırken, cenazeler Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Metin Ergüneş ile Servet Ergüneş'in evli olduğu, gezmek için Konya'ya gittikleri, Kayseri'ye dönüş yolunda kaza yaptıkları ortaya çıktı. Çiftin cenazesi, işlemleri sonrası Kayseri'ye götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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#Nevşehir#Metin Ergüneş#Servet Ergüneş

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