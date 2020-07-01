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Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)
Haber Giriş: 01.07.2020 - 12:34,Son Güncelleme:

Evlerinde ruhsatsız silahlar bulunan şüpheliye gözaltı

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Evlerinde ruhsatsız silahlar bulunan şüpheliye gözaltı
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SAMSUN'un Bafra ilçesinde, polisin iki evinde de ruhsatsız silahlar ile çok sayıda mermi ele geçirdiği B.Ö. (43), gözaltına alındı.

Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu B.Ö.'nün Mevlana Mahallesi ve köydeki adreslerinde arama yapıldı. Aramalarda değişik marka ve çaplarda 8 ruhsatsız tüfek, 5 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 81 mermi, 66 dolu av fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan B.Ö., işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

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