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Evlenme teklifini kabul etmeyen Sinem Sökmen'i öldürüp, intihar etti! Fotoğraflarla tehdit iddiası...

#Mersin#Tarsus#Halil Korkmaz
Evlenme teklifini kabul etmeyen Sinem Sökmeni öldürüp, intihar etti Fotoğraflarla tehdit iddiası...

Mersin'in Tarsus ilçesinde Halil Korkmaz (25) bir süre birlikte olduğu Sinem Sökmen'i (35) tabancayla öldürüp aynı silahla yaşamına son verdi. Korkmaz'ın evlenme teklifini kabul etmeyince ayrıldıkları Sökmen'i daha önce de 'Ya benimsin ya da toprağın' diyerek tehdit ettiği ileri sürüldü.

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Olay, öğle saatlerinde Öğretmenler Mahallesi’nde bulunan Tarsus Hali'nde meydana geldi Halde nakliye işi yapan Halil Korkmaz, bir süre birlikte olduğu tarım işçisi Sinem Sökmen'in çalıştığı iş yerine geldi.

Korkmaz, burada belinden çıkardığı tabancayla Sökmen’in kafasına ateş etti. Yere düşen Sökmen, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaçan Halil Korkmaz, Hal Camisi yakınlarında aynı tabancayla yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Sökmen ve Korkmaz'ın cenazeleri otopsi için hastaneye götürüldü.

FOTOĞRAFLARLA TEHDİT İDDİASI

Korkmaz'ın bir süre birlikte olduğu Sinem Sökmen'e evlenme teklif ettiği ancak aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan anlaşmazlık sonucu ayrıldıkları öğrenildi. Korkmaz'ın, Sökmen'i birlikte çektirdiği fotoğrafları ailesine göstermekle korkuttuğu ve 'Ya benimsin ya da toprağın' diyerek tehdit ettiği iddia edildi. 

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#Mersin#Tarsus#Halil Korkmaz

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