MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEvlendirilmek istenen çocuğu polis kurtardı
GeriGündem Evlendirilmek istenen çocuğu polis kurtardı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 02.11.2020 - 00:26 | Son Güncelleme:

Evlendirilmek istenen çocuğu polis kurtardı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Evlendirilmek istenen çocuğu polis kurtardı
Abone Olgoogle-news

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde istemediği halde evlendirilmek istendiği ileri sürülen 16 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 16 yaşındaki S.E'nin istemediği halde evlendirilmek istendiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Kurtarılan S.E, bir yurda yerleştirildi.

Aile hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle