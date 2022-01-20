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Evlat nöbetindeki baba: Hepimiz seni çok özledik, evine dön

#DİYARBAKIR#HDP#Evlat Nöbeti
Evlat nöbetindeki baba: Hepimiz seni çok özledik, evine dön

DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 254 ailenin evlat nöbeti 871’inci günde de sürüyor. 2016 yılında 20 yaşındayken dağa kaçırıldığını söylediği oğlu Faruk için Bitlis’in Güroymak ilçesinden gelip nöbete katılan Fadıl Kılıç, "Hepimiz seni çok özledik. Evine dön, hepimiz senin için ağlıyoruz” diyerek oğluna teslim olması için çağrı yaptı.

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Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'dan beri HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutuyor. 871 gündür 254 ailenin sürdürdüğü nöbette Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı, 33 oldu.

2016 yılında Bitlis’in Güroymak ilçesinde HDP’liler tarafından dağa gönderildiğini söylediği oğlu Faruk için eylemini sürdüren Fadıl Kılıç, oğluna teslim ol çağrısında bulunarak, “Hepimiz seni çok özledik. Evine dön, hepimiz senin için ağlıyoruz” dedi.

Oğlu dönmeden eylemine son vermeyeceğini belirten Kılıç, “Faruk için Bitlis’ten buraya geldim. Oğlum, HDP’nin koyduğu yol, yol değildir. Tam tersine dinimizin düşmandır. HDP sizi kandırarak dağa göndermiş. Sen dönmeyene kadar gece gündüz, kar, kış demeden burada bekleyeceğim. Bu karda, kışta ailen hepsi perişandır. Hepsi seni özlemişler. Her gün evde ağlıyorlar. Gel oğlum, ailene kavuş" diye konuştu.

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#DİYARBAKIR#HDP#Evlat Nöbeti

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