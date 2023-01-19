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Evlat nöbetindeki anne: Oğlum gel, teslim ol

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#Van#HDP#Terör
Evlat nöbetindeki anne: Oğlum gel, teslim ol
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2023 14:01

VAN'da, dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler, 53'üncü haftada da bir araya geldi. Eyleme oğlu Yunus için katılan Gülsen Alkan, "Bütün kardeşleri çok üzülüyor. Oğlum Yunus, neredesin? Gel yetiş bize gel teslim ol” diyerek gözyaşı döktü.

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Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 53'üncü haftada da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüdü. HDP binasına kadar yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı. Aileler, binanın önünde "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. HDP İl Başkanlığı binasından da ailelerin sesini bastırmak için yine yüksek sesle müzik açıldı. Müzik sesine tepki gösteren aileler, PKK ve HDP aleyhinde slogan attı.

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Eyleme oğlu 8 yıl önce kaçırılan oğlu Yunus için katılan Gülsen Alkan, "Oğlum Yunus 8 yıl önce gitti. Gözlerim yolda. Ölü veya sağ oğlumuzu istiyoruz, gelsin. Oğlum gelip yetişsin bize. Onun derdinden öldük, bittik biz. Bütün kardeşleri çok üzülüyor. Oğlum Yunus, neredesin? Gel yetiş bize, gel teslim ol. Oğlumu istiyorum sağ veya ölü gelsin. Ben oğlumu istiyorum başka da bir şey demiyorum" diyerek gözyaşı düktü.

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#Van#HDP#Terör

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