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Evlat nöbetindeki anne: Kızıma 7 yıldır hasretim

#Diyarbakır#HDP#Evlat Nöbeti
Evlat nöbetindeki anne: Kızıma 7 yıldır hasretim

Diyarbakır'da HDP binası önünde terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirttiği kızı Hatun (19) için oturma eylemi yapan Nihal Çiçek, "Kızım için buradayım, HDP'den kızımı istiyorum. HDP, kızımı kandırarak dağa kaçırdı. Kızımı versinler. Hatun'a 7 yıldır hasretim" dedi.

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Diyarbakır'da oğlu Mehmet terör örgütü PKK tarafından kaçırılınca HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemi başlattı. 912 gündür süren eylemde Hacire Akar ile birlikte 35 aile çocuklarına kavuştu.

SON GÖRÜŞTÜKLERİNDE 'YARALIYIM' DEMİŞ

Terör örgütü PKK tarafından 2 Mart 2015'te dağa kaçırıldığını belirttiği Hatun için evlat nöbeti tutan Nihal Çiçek, kızının HDP'lilerce kandırıldığını söyledi.

Kızını dağa gönderenlerin kendilerine "Kızın Urfa'ya kocaya kaçmış" dediğini hatırlatan Çiçek, "Oysa yaptığımız araştırmalar neticesinde kızımızın dağa kaçırıldığını tespit ettik" diye konuştu.

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Kızını almadan evlat nöbetine son vermeyeceğini kaydeden Nihal Çiçek, "Kızım için buradayım, HDP'den kızımı istiyorum. HDP, kızımı kandırarak dağa kaçırdı. Kızımı versinler. Kızım 2015'te 2 Mart'ta öğle saatlerinde kayboldu. Hatun'a 7 yıldır hasretim. 3-4 kez telefonla görüştüm. Görüşürken bana 'Yaralıyım' dedi, sonrasında bir daha görüşemedik" dedi.

Evlat nöbetindeki anne: Kızıma 7 yıldır hasretim

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#Diyarbakır#HDP#Evlat Nöbeti

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