Evlat nöbetindeki aileleri ziyaret eden Perinçek: HDP kapatılacak

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Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1161 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 38 aile, çocuklarına kavuştu. Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, eşi Şule Perinçek ve iş insanı Ethem Sancak ile Diyarbakır’a gelerek aileleri ziyaret etti. Aileler Perinçek’e çocuklarının nasıl kaçırıldığını anlatarak HDP ve terör örgütü PKK’ya olan tepkilerini dile getirdi. 2015’te kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbetini sürdüren Süleyman Aydın'ın, sözleri üzerine Perinçek, HDP’nin kapatılacağını söyledi.

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Perinçek, burada yaptığı konuşmada, terör örgütü mensuplarına teslim olma çağrısında bulunarak, “Gözlerimiz yollarda, vatanınıza dönün. Aramızda iş sahibi, güç sahibi olun. Emeğinizle, namusunuzla, onurunuzla yaşayın. Kucaklarımızı açtık sizleri bekliyoruz. Ellerindeki silahları atsınlar. O silahları ellerine Amerika ve İsrail verdi. Amerika'nın ve İsrail'in verdiği silahlarla Memo'yu, Haso'yu, Mehmetçiği, Ahmet'i, Mehmet'i, Fatma'yı, Ayşe'yi vurmasınlar. Gelsinler analarının kucaklarına dönsünler. Onları hasretle bekliyoruz. Bütün kamuoyuna da bu duygularımızı açıklamaktan onur duyuyoruz" dedi.

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"TÜRKİYE DEVRİME GİDİYOR"



Perinçek ve beraberindekiler daha sonra bir düğün salonunda düzenlenen ‘Üreticilerin milli hükümeti için iktidara’ toplantısına katıldı. Toplantı öncesi Doğu Perinçek, eşi Şule Perinçek ve iş insanı Ethem Sancak, toplantıya katılanlarla birlikte halay çekti. Perinçek, Diyarbakır’da zurna üflendiği sürece kimsenin Türkiye’yi boyunduruk altına alamayacağını ve kardeşliği bozamayacağını ifade ederek, “Birileri hala Londra’nın, büyük bankaların, Amerika’nın kapılarını çalarak para dileniyor. Para dilenme dönemi bitti. Türkiye para dilenmeyecek. Türkiye emeğiyle üretecek ve ürettiğiyle zenginleşecek. Türkiye’nin başında üreticilerin milli hükümeti olacak. Üreticilerin hükümeti, Türkiye’nin kaynaklarını üreticiye çevirecek. O dönem geliyor artık. O dönemin geldiğini sadece ben söylemiyorum. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Devrimciyiz’ diyor. Devrim bugün yükselen sözcük oldu. Demek ki Türkiye devrime gidiyor. Bu sistemin bittiğini herkes görüyor. Bunu iktidarda olanlar bile görüyor. Üretim devrimini getirecek hükümeti kuracağız. Türk de biziz Kürt de biziz. Hep bunları haykırdık bu topraklarda. Amerika ve İsrail’e meydan okuyacak bir kentten sesleniyorum. Göğsü her türlü haksızlığa karşı olan Diyarbakır’dan sesleniyorum. Amerika ve İsrail’e bu topraklarda ekmek yok. Zalimlere bu topraklarda ekmek yok” diye konuştu.