Evlat nöbetinde aile sayısı 374'e yükseldi

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Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1599 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 48 aile, çocuklarına kavuştu. Nöbet tutan ailelerin sayısı, 2018'de Diyarbakır'da kaçırılan oğlu Mazlum Ercan için Aydın'dan gelerek eyleme katılan anne Naciye Ercan ile 374 oldu. Oğlunun dağda olduğunu, 1 ay önce kendisine gelen fotoğrafla öğrendiklerini belirten Naciye Ercan, "Oğlumun devlete teslim olmasını istiyorum. Oğlum gelmeden buradan gitmem. Seni merak ediyorum. 6 yıldır yoksun. Seni çok özledim. Kardeşlerin de seni çok özlemiş, oğlum. Örgütü bırak, gel. 1 ay öncesine kadar oğlumun nerede olduğunu bilmiyordum. Örgütün elinde olduğunu yeni öğrendim" dedi.