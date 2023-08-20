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Evlat nöbetinde 1446 ve 1447. gün kavuşmaları

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#Ali Yerlikaya#Diyarbakır Anneleri#Evlat Nöbeti
Evlat nöbetinde 1446 ve 1447. gün kavuşmaları
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2023 07:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan 2 ailenin, terör örgütünden kaçıp teslim olan çocuklarına kavuştuğunu açıkladı.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada haberi şöyle duyurdu: “Diyarbakır anneleri cesaretleri, ferasetleri, dimdik duruşlarıyla sağır ve kör olmayan tüm kalplere örnektir. Onların yüreği Diyarbakır surları kadar güçlüdür. Ve son 2 günde, iki anne daha evlatlarına kavuştu. Evlat nöbetinin 1446'ncı günü N.K. isimli terör örgütü mensubu ikna çalışmaları sonrası Habur Kara Hudut Kapısı'ndan teslim oldu. Annesi ve ailesiyle kavuştu. Evlat nöbetinin 1447'nci günü ise F.U. isimli terör örgütü mensubu Şanlıurfa Akçakale Sınır Kapısı’ndan teslim olarak annesi ve ailesiyle buluştu. Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbetleriyle bugüne kadar 45 terör örgütü mensubu ikna edilerek teslim oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kahraman ordumuz, kahraman güvenlik güçlerimiz, devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarıyla beraber terörün başını ezeceğiz.” Bakan Yerlikaya, paylaşımında ayrıca örgüt mensuplarının aileleriyle kavuştuğu görüntülere yer verdi. 

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Evlat nöbetinde 1446 ve 1447. gün kavuşmaları

 

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#Ali Yerlikaya#Diyarbakır Anneleri#Evlat Nöbeti

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