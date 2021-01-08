DHA
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Evlat nöbeti ziyareti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 184 ailenin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbetine destek ziyareti yaptı.
Oturma eyleminin 493’üncü gününde aileleri ziyaret eden Bakan Soylu’ya, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat ve İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de eşlik etti. Soylu, evlat nöbetinin sürdüğü çadırda ailelerle görüşerek sorun ve taleplerini dinledi.
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