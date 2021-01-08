Evlat nöbeti ziyareti

Oturma eyleminin 493’üncü gününde aileleri ziyaret eden Bakan Soylu’ya, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat ve İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de eşlik etti. Soylu, evlat nöbetinin sürdüğü çadırda ailelerle görüşerek sorun ve taleplerini dinledi.