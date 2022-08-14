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‘Evlat’ acısı

Güncelleme Tarihi:

#Samsun#Tekkeköy#Rottweiler
‘Evlat’ acısı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2022 07:00

Öğretmen Damla Özer’in rottweiler cinsi köpeği ‘Haşin’ av tüfeğiyle öldürüldü.

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Samsun’un Tekkeköy ilçesinde yaşayan sosyal bilgiler öğretmeni Damla Özer (22), 5 Ağustos sabahı, rottweiler cinsi 2 yaşındaki ‘Haşin’ adlı erkek köpeğini sokakta kanlar içinde buldu. Çekilen röntgeninde av tüfeğiyle yakın mesafeden vurulduğu anlaşılan köpek öldü. Şikâyet ve suç duyurusu üzerine polisler, tüfeği ateşleyen kimliği belirsiz kişiyi bulmak için çalışma başlattı. 30’a yakın tüfek saçmasının başına isabet etmesi sonucu öldürülen köpeği için mezar hazırlayan Özer, şüphelinin bulunmasını ve en ağır cezayı almasını istedi. Özer “Benim için bir çocuktan farksızdı. Evlat acısı gibi çok zor” dedi.

‘Evlat’ acısı

 

‘CAM SANDIM’

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Köpeğinin vahşice öldürüldüğünü söyleyen Damla Özer “Biz, yabancı bir köpekle boğuştuğunu veya cam yediğini düşünmüştük. Bunun olacağına hiç ihtimal vermemiştik” dedi.

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#Samsun#Tekkeköy#Rottweiler

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