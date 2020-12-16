Evinin önünde can verdi

Bir süre sonra evde, Seher Çatalca ile eşi Ceyhun Çatalca arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ceyhun Çatalca, eşini defalarca bıçakladıktan sonra kaçtı.

Yardım istemek için evinin kapısına kadar çıkan Seher Çatalca’yı gören komşuları ve bir akrabası, binanın önüne kadar kucakta götürdü ve sağlık ekibi çağırdı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Seher Çatalca, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Ceyhun Çatalca ise dün sabah yakalanarak gözaltına alındı. Ceyhun Çatalca hakkında, eşi Seher Çatalca’nın şikâyeti üzerine 1 Aralık’ta ‘hakaret’ suçundan Anadolu 8. Asliye Ceza Mahkemesi’ne dava açıldığı da öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ceyhun Çatalca, çıkarıldığı mahkemece, ‘eşi kasten öldürmek’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.