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Evinin bahçesine giren şahsı tabancayla vurarak öldürdü

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#Mersin#Tarsus#Mersin Haberleri
Evinin bahçesine giren şahsı tabancayla vurarak öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2023 13:53

Mersin'in Tarsus ilçesinde M.K., (28), gece saatlerinde evinin bahçesine giren Mehmet Can Karakoç'u (19), tabancayla vurarak öldürdü.

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Olay, gece saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Paşalar Sekisi’nde meydana geldi. İddiaya göre, M.K. (28), evinin bahçesinden ses geldiğini duydu. Aşağı inen M.K., bahçesinde bulunan Mehmet Can Karakoç'un (19) kaçması üzerine arkasından koştu. M.K., bir süre sonra yakaladığı Karakoç ile tartışmaya başladı. Karakoç, üzerindeki bıçakla M.K.'ye saldırdı. M.K. de belinde taşıdığı tabancayla Karakoç'un bacağına ateş etti ve kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Karakoç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Karakoç'un cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan M.K., bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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#Mersin#Tarsus#Mersin Haberleri

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