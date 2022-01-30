Evinden bonzai ve eroin çıktı! Sözleri şaşkına çevirdi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Dünyayı ‘oynatacaklar’Dünyayı ‘oynatacaklar’#Bilişim Vadisi
Süper Ligde yeyni yayın döneminin bütün detaylarıSüper Lig'de yeyni yayın döneminin bütün detayları!#Süper Lig
Otururken bacak sallamak bile etkiliymiş İşte hayata daha fazla hareket katmanın yolları...Otururken bacak sallamak bile etkiliymiş! İşte hayata daha fazla hareket katmanın yolları...#Egzersiz
NeoCov alarmı... DSÖden açıklama geldiNeoCov alarmı... DSÖ'den açıklama geldi#Koronavirüs
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti: Gece yarısı cinayetine şafak baskınıŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti: Gece yarısı cinayetine şafak baskını#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
İyileşmeyen Kovidin sırrı akciğerlerinizdeİyileşmeyen Kovid'in sırrı akciğerlerinizde! #Koronavirüs
Vallahi öğrenemeyecek billahi öğrenemeyecekVallahi öğrenemeyecek billahi öğrenemeyecek#Kılıçdaroğlu
Altın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandıAltın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandı?#Altın Fiyatları
Alperen Şengüne NBA efsanesinden özel dersAlperen Şengün'e NBA efsanesinden özel ders#Alperen Şengün
Dünyaca ünlü plaj afet bölgesi ilan edildiDünyaca ünlü plaj afet bölgesi ilan edildi #Tayland
Ailenizin açılmamış mektuplarını onlarca yıl sonra görseniz ne yapardınız Anı dedektifleri iş başında...Ailenizin 'açılmamış' mektuplarını onlarca yıl sonra görseniz ne yapardınız? Anı dedektifleri iş başında...#Antika
Köy kara gömüldü, tünel açtılar Kar atacak yer kalmadıKöy kara gömüldü, tünel açtılar! 'Kar atacak yer kalmadı'#Muş
Arsa, tarla alan kazandıArsa, tarla alan kazandı#Arsa
Türk doktor ALS hastalarına umut oldu: Ölü hücreyi dirilttiTürk doktor ALS hastalarına umut oldu: Ölü hücreyi diriltti#Doç. Dr. Hande Özdinler
Ebru Şallıyı artık rahat bırakınEbru Şallı'yı artık rahat bırakın#Ebru Şallı
HABERLERGündem Haberleri

Evinden bonzai ve eroin çıktı! Sözleri şaşkına çevirdi

#Adana#Polis#Uyuşturucu
Evinden bonzai ve eroin çıktı Sözleri şaşkına çevirdi

ADANA'da polisin düzenlediği baskında evinde bonzai, eroin ve uyuşturucu etkili hap bulunan Akın A. (32) ifadesinde "Eroin ve bonzai bana ait değil. Evde bulunması, bana ait olduğu anlamına gelmez" dedi.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Akın A.'nın Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ndeki evine baskın yaptı. Evde yapılan aramalarda 936 gram eroin, 280 gram bonzai, uyuşturucu etkili 161 hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan Akın A., sorgusu için emniyete götürüldü. Akın A., ifadesinde, evdeki uyuşturucu etkili hapların kendisine ait olduğunu belirterek "Eroin ve bonzai bana ait değil. Evde bulunması, bana ait olduğu anlamına gelmez" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akın A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Polis#Uyuşturucu

BAKMADAN GEÇME!

Ailenizin açılmamış mektuplarını onlarca yıl sonra görseniz ne yapardınız Anı dedektifleri iş başında...

Ailenizin 'açılmamış' mektuplarını onlarca yıl sonra görseniz ne yapardınız? Anı dedektifleri iş başında...

#Antika
Otururken bacak sallamak bile etkiliymiş İşte hayata daha fazla hareket katmanın yolları...

Otururken bacak sallamak bile etkiliymiş! İşte hayata daha fazla hareket katmanın yolları...

#Egzersiz
Türk doktor ALS hastalarına umut oldu: Ölü hücreyi diriltti

Türk doktor ALS hastalarına umut oldu: Ölü hücreyi diriltti

#Doç. Dr. Hande Özdinler

BAKMADAN GEÇME!

Ailenizin açılmamış mektuplarını onlarca yıl sonra görseniz ne yapardınız Anı dedektifleri iş başında...

Ailenizin 'açılmamış' mektuplarını onlarca yıl sonra görseniz ne yapardınız? Anı dedektifleri iş başında...

#Antika
Otururken bacak sallamak bile etkiliymiş İşte hayata daha fazla hareket katmanın yolları...

Otururken bacak sallamak bile etkiliymiş! İşte hayata daha fazla hareket katmanın yolları...

#Egzersiz
Türk doktor ALS hastalarına umut oldu: Ölü hücreyi diriltti

Türk doktor ALS hastalarına umut oldu: Ölü hücreyi diriltti

#Doç. Dr. Hande Özdinler