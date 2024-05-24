×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Evinde estetik operasyonlar yapıyordu... Kıskıvrak yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Tekirdağ#Estetik Operasyonu#Polis
Evinde estetik operasyonlar yapıyordu... Kıskıvrak yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2024 11:49

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde evinde estetik operasyonlar yaptığı belirlenen sahte estetisyen S.A., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.A. adlı kadının Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Mert Sokak’taki evinde yetkisi olmadığı halde botoks, dolgu ve estetik operasyonlar yaptığını belirledi. Polis, eve düzenlediği baskınla S.A.’yı gözaltına aldı. Evde yapılan aramada estetik operasyonlarda kullanılan içinde sıvı bulunan 22 cam tüp, içinde sıvı bulunan 21 şırınga, içinde sıvı bulunan 14 ampul, 110 enjeksiyon iğnesi ucu ve 1 serum ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tekirdağ#Estetik Operasyonu#Polis

BAKMADAN GEÇME!