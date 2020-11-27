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Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT (DHA)
Haber Giriş: 27.11.2020 - 12:09 | Son Güncelleme:

Evin salonunda 12 metre tünel kazmışlar! Yakalandılar

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Evin salonunda 12 metre tünel kazmışlar! Yakalandılar
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde evin salon kısmında 12 metre derinliğinde tünel kazarak define arayan 5 kişi, jandarmanın operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmalarda Yerköy'de bir evde kaçak kazı yapıldığını tespit etti. İlçe merkezinde belirlenen eve gece saatlerinde termal kamera ve drone destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda evin salon kısmında bir metre çapında, etrafı ağaç kalaslarla güçlendirilmiş ve iç kısmı seyyar lambalarla aydınlatılmış 12 metre derinliğinde tünel tespit edildi. Define aramak için kazı yaptıkları belirlenen M.S., H.Y., O.Y., B.B. ve M.M.T. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Tünelde ve evin içinde yapılan aramada, tünel açarken kullanılan 10 adet proteknik esaslı patlayıcı madde, define aramada kullanılan elektronik cihazlar, kazı işinde kullanılan inşaat aletleri, aydınlatma ekipmanları, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ile Tunç dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirildi. Soruşturma sürdürülüyor.

 

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