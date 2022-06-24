Evi yanan vatandaş 10 günlük bebeğiyle Bakan Kurum’a teşekkür etti

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Bakan Murat Kurum, bazı etkinlikler için Isparta’daydı. Bakan Kurum, temaslarının ardından Isparta Belediye’sine ziyarette bulundu, geçen Ağustos ayında çıkan orman yangınında evlerini kaybeden ve yeni evlerine kavuşan ailelerle bir araya geldi.

Vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Kurum, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile hemen afetten sonra belediyemiz, valimiz ve milletvekillerimiz, sizlerin ne ihtiyacı varsa giderilmesi noktasında cansiperane bir şekilde sizlere yeni evlerinizi yapmak üzere inşaatlara başladık. Şimdi siz yeni evlerde oturuyorsunuz” dedi.

Sözlerini “Bizim için en büyük mutluluk sizleri böyle güler yüzlerinizle görmekti. Allah bir daha böyle kaza bela vermesin. Çok geçmiş olsun diyoruz. Evlerinizde hepiniz güle güle oturunuz inşallah” şeklinde sürdüren Bakan Murat Kurum, her zaman millet ile birlikte yol yürüdüklerini, bundan sonra da nerede bir deprem olsa nerede bir afet olsa, nerede sel yangın olsa milletin yanında olacaklarını, olmaya da devam edeceklerini vurguladı.

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"GELECEK NESİLLERE, ÇOCUKLARA EMANETİMİZ OLACAK”

Bakan Murat Kurum, vatandaşa eksikleri, yapılması gereken bir şeyin olup olmadığını sordu, “İnşallah Çandırımız, en güzel hali ile gelecek nesillere, çocuklara emanetimiz olacak. Gözümüz gibi koruyacağız” ifadesini kullandı.

Söz alan Çandır Köyü Muhtarı, Bakan Kurum’a hoş geldiniz diyerek, “Sağ olsun vekillerimiz, başkanımız, valimiz yangın boyunca bizi hiç boş bırakmadılar. Hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Aşağı yukarı evlerimiz bitti sayılır. Teşekkür ederiz bakanım” dedi.

BAKAN KURUM’DAN GÖRME ENGELLİ VATANDAŞA EV MÜJDESİ

Bakan Murat Kurum, yeni evleri teslim edilen ailelere güle güle oturmaları temennisinde bulunarak, “Bir ev eksiğimiz var. Onu da yapacağız inşallah” dedi. Bakan Kurum ayrıca görme engelli bir vatandaşın talebi üzerine kendisine ev müjdesi verdi. Vatandaş ise Bakan Kurum’a teşekkür ederek Çandır’a özel bir şiir okudu.

Geçen Ağustos’ta evleri yanan ve konteynerde hayatlarını sürdüren bir çifte yeni evleri 2 ay önce teslim edildi. Yeni evlerine kavuşan ve bebekleri 10 gün önce dünyaya merhaba diyen aile, Bakan Murat Kurum’a teşekkür etti.