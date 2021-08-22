Evi ateşe verdi, kapıyı üzerine kilitledi

İstanbul Sultangazi 50. Yıl Mahallesi 2228. Sokak’ta bulunan 6 katlı binanın çatı katında dün yangın çıktı. İddialara göre, psikolojik sorunları olan ev sahibi çatı katını ateşe verdi. Daha sonra ise 6’ncı katta bulunan kiracısının üzerine kapıyı kilitleyerek olay yerinden kaçtı. Kiracı, kendi imkanlarıyla kapıyı açarak alevlerden kurtuldu. Yangını gören mahalle sakinleri olayı hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken polis kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Yangından kurtulan kiracı, ifade vermek üzere karakola götürüldü.

1 YIL ÖNCE DE YAKMIŞ

Mahalle sakinlerinden Hacı Azad, “Bir yıl önce yine evi yakmıştı. Kaç defa uyardık. Babasına söyledik o da ilgilenmedi. En son bugün yine yaktı. Bir de üst kat kiracısı var onun da kapısını bağlamış ki çıkamasın. Bu şekilde ateşe veriyor kendisi de kaçıyor. Psikolojik sorunlarından ötürü hastanede de yatmıştı” dedi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara