Evergreen ne demek? Evergreen gemisi kime ait? Evergreen bir kez daha gündemde

Süveyş kanalı’nda karaya oturarak gemişleri engelleyen uluslararası nakliye şirketi Evergreen, son zamanlarda karıştığı talihsiz olaylarla gündemde. Uluslararası nakliye şirketi Evergreen'e ait olan Ever Given adlı bir geminin, Suveyş Kanalı'na sıkışarak küresel nakliyeyi aksatması ardından, şirketin adını taşıyan nakliye konteyneri taşıyan bir kamyon Çin’de bir otoyolda kaza yaparak trafiğin aksamasına neden oldu. Evergreen Marine Corporation, merkezi Tayvan'ın Taoyuan Şehri, Luzhu Bölgesi'nde bulunan Tayvanlı bir konteyner taşımacılığı ve nakliye şirketidir.

Evergreen ne demek?

İngilizce "her daim yeşil kalan" anlamına gelen evergreen genellikle gazetecilik ve yayıncılıkta kullanılan bir terimdir. Evergreen içerik demek, güncelliği her daim devam eden, uzun bir zaman dilimi geçse de ilgi gören içerik demektir.

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