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Polis baskınında ele geçirildi: Eve özel sistem kurmuşlar!

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#Uyuşturucu#Narkotik#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2023 15:56

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri Pendik'te uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan bir eve baskın düzenledi. Baskında piyasa değeri 1 buçuk milyon lira olduğu belirlenen, marihuana diye tabir edine uyuşturucu madde ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Pendik'te uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı yapanlara yönelik operasyon çerçevesinde 2 katlı bir eve baskın düzenledi. İklimlendirme ve sera sistemi kurulan evde yapılan aramada, 150 kök ve kurutulmuş satışa hazır halde yaklaşık 10 kilogram marihuana ele geçirildi.

Polis baskınında ele geçirildi: Eve özel sistem kurmuşlar

IŞIKLANDIRMALI SİSTEM KURMUŞLAR

Baskında uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan ışıklandırma sistemi, kimyasal gübre ve havalandırma sistemi gibi çok sayıda teçhizat ele geçirildi.

Polis baskınında ele geçirildi: Eve özel sistem kurmuşlar

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Baskın yapılan evde sera düzeneği kurarak uyuşturucu madde imalatı yaptığı belirlenen R.A. isimli şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor.

Polis baskınında ele geçirildi: Eve özel sistem kurmuşlar

Polis baskınında ele geçirildi: Eve özel sistem kurmuşlar

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#Uyuşturucu#Narkotik#İstanbul

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