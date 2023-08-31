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Eve geç geldiği için uyaran babasına dehşeti yaşattı

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#Bolu#Polis#Aile
Eve geç geldiği için uyaran babasına dehşeti yaşattı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2023 10:07

Bolu’da, on dokuz yaşındaki Umutcan Ç. eve geç saatte geldiği için kendisini uyaran babası Mustafa Ç.'yi (55) bıçakladı.

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Olay, gece yarısı sıralarında Köroğlu Mahallesi Gerede Caddesi’nde meydana geldi. Mustafa Ç., eve geç saatte gelen oğlu Umutcan Ç.’yi uyarınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Umutcan Ç., evde bulunan ekmek bıçağıyla babasını bacağından bıçakladı.

Diğer aile bireylerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mustafa Ç., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Umutcan Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı. (DHA)

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#Bolu#Polis#Aile

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