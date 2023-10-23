Lojmanda kan donduran cinayet! Sevgililer birbirini suçladı... 'Yanına oturunca beni boynumdan öptü'

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Olay, 23 Şubat'ta Karaelmas Mahallesi Mustafa Aşçı Caddesi'ndeki evde meydana geldi. Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) görevli 4 çocuk babası Mustafa Kurt, aynı kurumda çalışan ve TTK'ya ait müstakil lojmanda kalan, alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu 11 yıllık iş arkadaşı Sevilay Kıral'ın evine gitti. İddiaya göre evde Kurt ile Kıral ve sevgilisi Güray Çakmak arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Kurt, sırtından bıçaklandı. Yardım çağırmak için dışarıya kaçmaya çalışan Kurt, kanlar içerisinde yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kurt, hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alının Sevilay Kıral ve sevgilisi Güray Çakmak tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sevgililerin cinayetten önce plan yaptıkları, Kıral’ın cinayeti işlediği, Çakmak’ın da suça iştirak ettiği belirtilerek çift hakkında ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

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‘ÇOK KISKANÇTI’

Sevgilisinin maddi sıkıntı içinde olduğunu ve alacağını isteyip evleneceği kişiyle de tanıştırmak için Mustafa Kurt’u evine davet ettiğini söyleyen Sevilay Kıral, “Mustafa abim 11 yıllık iş arkadaşım. Kendisine daha önceden 1-2 bin TL civarı borç para vermiştim. Karşı karşıya otururken geçmişten sohbet etmeye başladık. Eşinden ayrıldığını, çocuklarının Hatay'da olduğunu ama gidemediğini söyledi. Merak edip fotoğrafını görmek istedim. Kızı büyümüş onun fotoğrafını görmek için yanına oturdum. Çocuğunun fotoğrafını gösterdi ben de yeğenimin fotoğrafını gösterdim. Mustafa’ya telefonunu verdiğim sırada beni boynumdan öptü. ‘Abi ne yapıyorsun, evine git artık’ dedim. Hemen yanından kalkıp Güray’ın oturduğu koltuğa oturdum. Güray çok kıskançtı, sinirlendi ve aralarında itişmeye başladılar. Mustafa bıçağını çekerken Güray elinden alarak onu bıçakladı. Kapıdan çıkarken de arkasından itip sırtından bıçakladı. Sonra da kanlı halıyı atıp temizini serdi ve evi temizledi” dedi.

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‘BİTECEK İŞİ’ MESAJINI BEN YAZMADIM’

Çakmak’ın kendisinden Kurt’a ait telefonu ve bıçağı yok etmesini istediğini söyleyen Kıral, “Olayın etkisiyle ben bıçağı ve telefonu yanan sobaya attım. Her ne kadar iddianamede benim telefonumdan Güray’a 'Şimdi, bitecek işi' şeklinde mesajlar atıldığı tespit edilmiş ise de gerekirse telefonumda parmak izi incelemesi yapılmasını talep ederim. O mesajları ben yazmadım. Parmak izi incelemesi yapılsın” dedi.

‘KORKMA ŞİKAYET ETMEZ’

Olay gününü anlatan diğer sanık Güray Çakmak ise, "Olay sabahı çalıştığım hastaneye geldi, alkollüydü. Akşam, Sevilay’ı işe gitmiş gibi göstermek için TTK’ya kart basmaya gittik taksiyle. Eve Mustafa Kurt’u çağıracağını o zaman öğrendim. Öldürülen ile Sevilay arasında eski kocasına dair tartışma yaşandı. Sevilay’ın çok sinirlendiğini fark edip bir şey yapmaması için işaret ettim. Sevilay bana ‘Şimdi bitecek işi’ diye mesaj attı. Ben mesajı okuduğum sırada Sevilay arkasından çıkardığı bıçağı Mustafa’nın ayağına sapladı. Boynundan tutup hareket etmesini engellemek için dizini üstüne bastırdı. Daha sonra bıçağı omuz kısmına sallamaya başladı. Sevilay’ı çektim, Mustafa evden çıkarken arkasından koşup sırtından da bıçakladı. Mustafa kaçtıktan sonra ‘Sevilay sen ne yapıyorsun polise giderse’ dedim. Sevilay da ‘Korkma şikayet etmez’ dedi” diye konuştu.

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TAHLİYE EDİLDİ

Olay yerinde bulunan 2 bıçağın mahkemede incelenmesini, Sevilay Kıral’ın cezai ehliyeti bulunup bulunmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na sevkini isteyen mahkeme heyeti, Güray Çakmak’ın tutuklulukta geçirdiği süre ile suç vasfının değişmesi ihtimalini göz önünde bulundurarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi. Kıral’ın tutukluluk hali devam ederken, duruşma eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.