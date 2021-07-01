Eve bombayla saldırmıştı: Beni bu adamdan kurtarın

Genç kadın mahkemeye başvurarak uzaklaştırma kararı aldırdı ama bir işe yaramadı. Zararsız, Dilek K.’ye şiddet uygulamayı sürdürdü. Zararsız, Dilek K.’nin Bağcılar’daki evinin önünde 19 Aralık 2020’de bomba patlattı. Evde bulunan Dilek K.’nin oğlu ile annesi ve babası mucize eseri yara almadan kurtuldu. Evin etrafında inceleme yapan uzman ekipler patlamamış el yapımı bir patlayıcı daha buldu. Polisler bomba imalatahanesine dönmüş eve operasyon yaparak Zararsız’ı gözaltına aldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklanan Zararsız’a 3 kişiyi öldürmeye teşebbüsten 60 yıl, tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurduğu için de 8 yıl hapis istemiyle dava açtı.

‘ÖLMEK İSTEMİYORUM’

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dünkü ilk duruşmasında Dilek K. yaşadıklarını, “Benim ayrılmamı kabullenemedi, dövdü. ‘Mahallene gelip bomba patlatacağım’ diye tehdit mailleri attı. Beni ve ailemi öldürmeye çalıştı. Dışarı çıkmasını istemiyorum. Ben ölmek ya da tekrardan bu korkuları yaşamak istemiyorum” diye anlattı.

Tolga Zararsız’ın avukatı Semih Baliç, “Bombalar ses bombasıdır. Korku yaratmak amacıyla yapılmış bir eylemdir” diye savunma yaptı. Mahkeme sanığın savunmasının alınması için duruşmayı erteledi.

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