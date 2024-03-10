Evden gaz kokuları gelince ekipler harekete geçti! Ev sahibinin şehir dışında olduğu ortaya çıktı

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Olay, Orta Mahalle 209. Sokak'ta 4 katlı bir apartmanda saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 4. katında A.T.'ye ait daireden yoğun gaz kokusu geldiğini fark eden apartman sakinleri ev sahibine ulaşamadı. Şahsın hayatından endişe duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler inceleme yaptığı sırada A.T.'ye telefonla ulaşan vatandaşlar, ev sahibinin şehir dışında olduğunu ve evin boş olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı. İlgili ekipler de gerekli çalışmaları yaparak normale döndü.