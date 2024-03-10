×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Evden gaz kokuları gelince ekipler harekete geçti! Ev sahibinin şehir dışında olduğu ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Aydın#Polis#Ev Sahibi
Evden gaz kokuları gelince ekipler harekete geçti Ev sahibinin şehir dışında olduğu ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2024 15:39

Aydın'ın Efeler ilçesinde apartman sakinleri evinden yoğun gaz kokusu gelen şahsa ulaşamayınca polis alarma geçti. Bir süre sonra telefonunu açan ev sahibinin şehir dışında olduğu ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Olay, Orta Mahalle 209. Sokak'ta 4 katlı bir apartmanda saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 4. katında A.T.'ye ait daireden yoğun gaz kokusu geldiğini fark eden apartman sakinleri ev sahibine ulaşamadı. Şahsın hayatından endişe duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler inceleme yaptığı sırada A.T.'ye telefonla ulaşan vatandaşlar, ev sahibinin şehir dışında olduğunu ve evin boş olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı. İlgili ekipler de gerekli çalışmaları yaparak normale döndü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aydın#Polis#Ev Sahibi

BAKMADAN GEÇME!