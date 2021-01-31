Evde tatil kavgası

İstanbul Bahçelievler’de yaşayan 57 yaşındaki inşaatçı Ali Karalı’nın son zamanlarda işleri iyi gitmiyordu, maddi sıkıntı yaşamaya başlamıştı. Üniversite öğrencisi oğlu Ö.K.K. (23) ise önceki gün, saat 11.30 sıralarında evde otururken babasına İzmit Kartepe’ye tatile gitmek istediğini söyledi. Ali Karalı, maddi durumlarının müsait olmadığını belirterek bu isteğe karşı çıktı. Baba-oğul arasında başlayan tatil tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Baba, oğlunu boğazından bıçakladıktan sonra 4’üncü kattaki evlerinin balkonundan düştü.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Ali Karalı, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, oğlu Ö.K.K.’nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis, olayın ardından inceleme yaptı. Polisin yaptığı araştırmadaki iddialara göre baba ve oğlunun evin içinde başlayan kavgası balkona taşındı. Babanın balkonda oğlunu bıçakladığı sırada yaşanan boğuşmada dengesini kaybederek aşağı düştüğü iddia edildi.