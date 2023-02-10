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İNSAN BİR ŞEYLER YAPMAK İSTİYOR

Oyuncu Yosi Mizrahi, Beşiktaş’taki Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde toplanan yardımların paketlenmesi ve taşınmasına destek verdi: “Evde oturmakla olmuyor, insan gerçekten bir şeyler yapmak istiyor.”

DAYANIŞMA ZAMANI

Bir dönem “Survivor”da birlikte yarışan Tuğba Özay ve Nagihan Karadere, Ataşehir kapalı semt pazarı alanındaki yardım çalışmalarına da beraber destek verdi. Gün boyunca sosyal medya üzerinden de yardım çağrısında bulunan ikili, günün sonunda birbirlerine böyle sarıldı.

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OYUNCAK MÜZESİ’NE GETİRİN

Sunay Akın, kurucusu olduğu İstanbul Oyuncak Müzesi çalışanlarının da deprem bölgesi için yardım malzemesi toplayıp bölgeye gönderdiğini açıkladı. Akın, “Kış koşullarına uygun yardımlarınızı 10 Şubat’a kadar müzemize getirebilirsiniz” duyurusunu yaptı.

ONLAR DA SAHADA

Yardım kolileri hazırlığına destek veren ünlülerden Derya Uluğ ve Merve Özbey, sosyal medya üzerinden de takipçilerine yardım çağrısında bulundu.

FİRMALARLA PAZARLIK YAPTILAR

Haluk Levent, AHBAP Derneği’nin koordinasyon merkezinde ünlüleri bir araya getirdi. Kıvanç Tatlıtuğ’dan Kenan İmirzalıoğlu’na, Hande Erçel’den Özge Özpirinçci’ye birçok isim, firmalarla telefonda görüşüp pazarlık yaptı.

Haluk Levent deprem bölgesinden acil ihtiyaçları temin etmek için İstanbul’a geldiğini şu mesajla duyurmuştu: “Çadırdan jeneratöre, güneş enerjisi şirketlerinden yemek şirketlerine kadar bir dizi firmayla pazarlık yaparken yanımda Kıvanç Tatlıtuğ, Oktay Kaynarca gibi dostlar olacak. Her yerle görüşeceğiz.” Ünlüler dün AHBAP’ın Levent’teki koordinasyon merkezinde bir araya geldi. Haluk Levent, o isimlerin gönüllü olarak sağladıkları katkıları şöyle açıkladı: “Dostlarım geldiler, birçok yerle pazarlık yaptık. Bölgeye ilk etapta göndereceğimiz 2 bin çadırı hemen sabaha ayarladık, TIR’larımızı bölgeye gönderiyoruz. Kıvanç Kasabalı burada notlarımızı alıyor. Özge Özpirinçci yurtdışıyla görüşüyor, çok iyi İngilizcesi var. Kenan İmirzalıoğlu güneş panelleriyle ilgili görüşüyor. Kıvanç Tatlıtuğ bölgelere TIR’ların nasıl girebileceğiyle ilgili yetkililerle görüşüyor. Oktay Kaynarca sabahtan beridir elinden geleni yapıyor.” * Deniz BOY

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KOLİ TAŞIDILAR

Mustafa Akan’ın sahibi olduğu, İstinye Mus-Car’daki yardım çalışmalarına çok sayıda ünlü isim destek verdi. Aralarında Demet Özdemir-Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Mustafa Sandal, Ümit Erdim, Murat Boz ve Ayça Ayşin Turan’ın da bulunduğu gönüllüler galeride yardımları karşıladı, malzemeleri paketledi, kolileri ve un çuvallarını taşıdı. Ünlüler sosyal medya hesaplarından da sık sık yardım talebinde bulundu. * Deniz BOY









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DEVAMI GELECEK

Şarkıcı Fatih Ürek ve oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, Kazancı Holding’in yardım çalışmalarına katıldı. İki ünlü isim yardım kolisi hazırladı. Ürek, Instagram hesabında şu açıklamayı yaptı: “61 yardım TIR’ı da afet bölgesine hazırlayıp yolladık. Yardımlarımız devam edecek. Başımız sağ olsun.”

BÖLGEYE YARDIM ELİ

Seda Sayan bölgeye su ve battaniye yardımında bulundu. Yardımların araçlara yüklendiği anları da görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

İLK GÜNDEN BAĞIŞ YAPTI

Yardımseverliğiyle bilinen Tarkan’ın depremin ilk gününde AFAD’a 1 milyon TL’lik bağışta bulunduğu ortaya çıktı.

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HİÇ DURMADI

Umut Kurt yardım toplamak için günlerdir çalışıyor. Kâh medikal malzeme toplayıp yetkililere teslim ediyor, kâh bölgede yemek yapan şeflere ulaştırmak üzere gıda ürünleri temin ediyor. Oyuncu, yardımların paketlenme ve taşınma süreçlerine de destek oluyor.

Antalyaspor Kulübü Futbol Sorumlusu Nuri Şahin de bölge halkı için bağışta bulundu. Haluk Levent tarafından verilen bilgiye göre genç teknik adam, AHBAP Derneği’ne 1 milyon TL bağışta bulundu.

İÇİ DOLU 2 KONTEYNER

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Demet Akalın deprem bölgesine içi ihtiyaç malzemeleriyle dolu iki konteyner ev gönderdiklerini açıkladı: “Murat (Ercan) kardeşim iki konteyner ev ayarladı 2 saatte, işin mimarı Gülçin’im (Muştu). 1 saatte konteynerlerin içini gıda ve çocuk bezi doldurduk.”

DÜNYAYA SESLENDİ

Yurtdışında geniş bir hayran kitlesi bulunan Kerem Bürsin, Instagram’da İngilizce konuştuğu bir video yayınlayarak dünyaya seslendi ve yardım istedi: “6 Şubat’ta yaşanan 7.7 ve 7.5 şiddetindeki iki deprem Türkiye’nin 10 şehrini etkiledi. Neredeyse 14 milyon kişi doğrudan etkilendi, yaklaşık 10 bin yapı yıkıldı. Her türlü yardıma ihtiyacımız var. Bu videonun altında, yardım yapabileceğiniz yerlere ait linkleri göreceksiniz. Böylece gerekli tüm ihtiyaçları temin edebiliriz. Yardım etmek isteyen ve yardım etmiş olan tüm uluslara teşekkürler.”

YANILTICI BİLGİLERE DİKKAT

Kahramanmaraş’a giden Alper Kul, yanıltıcı ihbarlarda bulunulduğunu söyleyerek isyan etti: “İhbarların çoğu aldatmaya yönelik oluyor. Bakın bu binayı 2 saattir arıyor ekip. Ne olur yanıltıcı bilgi atmayın. Bu binada birisinin kaldığını söylemişlerdi. Lütfen daha duyarlı olalım.”

İLK TIR YOLA ÇIKTI

Tan Taşçı, sosyal medyadan yaptığı çağrılarla Bayhan Müzik’in Beşiktaş’taki ofisine yardım malzemeleri gönderilmesini istedi. Getirilen malzemelerin paketlenmesine de yardımcı oldu. Toplanan yardımların Hatay’a gönderildiğini duyuran Taşçı, “İlk TIR yola çıktı. Yarın ikinci TIR’ımız için hazırlanmaya devam edeceğiz” dedi.

EŞİMİN AKRABALARI ENKAZ ALTINDA

Yardım toplama çalışmalarına destek veren komedyen Yasemin Sakallıoğlu, eşi oyuncu Burak Yırtar’ın enkaz altındaki akrabalarına ulaşmak umuduyla Gaziantep’e gittiğini açıkladı. Sakallıoğlu ayrıca “Gaziantep Islahiye Değirmenci Köyü’nde de yiyecek giyecek ve jeneratör ihtiyacı var. Oraya da destek gönderebilirseniz çok sevinirim” duyurusunu yaptı.

RENCİDE ETMEYİN

yardım toplama çalışmalarına destek veren Uğur Arslan, depremzedeler için ikinci el, kullanışsız durumda eşyalar gönderilmesine isyan etti: “Lütfen depremzedeleri rencide etmeyin. Kendi giymeyeceğiniz kıyafetleri, kendi üzerinize örtmeyeceğiniz kirli battaniyeleri göndermeyin. Evinize gelen misafirin önüne koymayacağınız hiçbir şeyi depremzedelere göndermeyin.”

DEHŞETİ YAŞADILAR

72 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARILAN RAP’Çİ: BEN ŞANSLI OLANLARDANIM

Müzik kariyerinde ‘Knock Out’ adını kullanan rap’çi Hikmet Ağca, Hatay’da yıkılan binanın enkazından 72 saat sonra AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı. Şarkıcı, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Ben şanslı olanlardandım. 72 saat stüdyonun altındaki bodrum katında 2-3 metrelik duvarın altında kaldım, Allah razı olsun AFAD görevlileri çıkardı. Tabii sizlerin duaları da etkili oldu. Bir sürü insan aramış, yazmış. Gördüğünüz gibi iyiyim. Burnum dahi kanamadı. Sesim biraz kısık sadece.”

1999 DEPREMİNDEN 10 KAT ŞİDDETLİYDİ

Umut Akyürek, depreme kızı Melek Bal ve eşiyle gittiği Adana’da yakalandı. Şarkıcı, kızının deprem sırasında çektiği videoyu paylaşarak yaşadıkları korkuyu anlattı: “İlk deprem, sabah 4.17’de oldu. 1999 depremini de yaşamış biri olarak çok rahat söyleyebilirim ki ondan 10 kat daha şiddetliydi ve çok uzun sürdü. Şehadet getirip çaresizce ölümü bekledik.”