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Şenol AKSOY/SARAY(Tekirdağ), (DHA)
Haber Giriş: 07.05.2020 - 14:21,Son Güncelleme:

Evde kumar oynayan 15 kişiye, 68 bin 775 lira ceza

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Evde kumar oynayan 15 kişiye, 68 bin 775 lira ceza
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TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, jandarmanın eve düzenlediği baskında 15 kişi, kumar oynarken yakalandı. Koronavirüs tedbirlerini de ihlal eden kişilere 68 bin 775 liralık ceza uygulandı.

Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayaspaşa Mahallesi'ndeki eve, kumar oynandığı ihbarı üzerine gece yarısı baskın düzenledi. E.D.'nin evinde yapılan denetimlerde 15 kişi, kumar oynarken yakalandı. Bu kişilere 'koronavirüs tedbirlerini ihlal', 'sosyal mesafe kurallarına uymama' ve 'kumar oynama' suçlarından toplam 68 bin 775 liralık para cezası uygulandı.

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