Evde kalana paspaslı spor



30 DAKİKADA BİR YÜRÜYÜŞ: Çalışanlarda; özellikle masa bası çalışanlarda dik duruşu korumak, klavye ve mouse’u doğru konumlandırmak ve 20-30 dakika aralıklarla ayağa kalkıp yürümek vücut ergonomisinin korunmasında faydalı olur.



ESNEME VE ISINMA: Her yaş grubunda esneme, ısınma ve aerobik egzersizleri, hareketsizliğin önüne geçmede önemli.



AKCİĞER İÇİN NEFES EGZERSİZİ: Göğüs hareket ettirilmeden karından derin ve yavaş nefesler alarak, solunuma katkıda bulunabiliriz.



ŞINAVLA KUVVETLENDİRME: Yetişkinler için haftada en az 2 kez kuvvetlendirme egzersizi öneriyoruz. Mini squatlar, mekik ve şınav, her yaş grubuna uygundur.



DENGE HAREKETLERİ: Denge egzersizleri de özellikle ileri yaşta olanlar için düşme riskini önlemek adına faydalı. Gözler kapalı tek ayak üzerinde egzersiz yapılabilir.



PASPAS, OKLAVA, PET ŞİŞE: Evdeki birçok ekipmandan faydalanmak mümkün; bir yer paspası sopası veya oklava ile bütün omuz çevresi kaslarımızı esnetebiliriz. Paspasla temizlik yaparken dik durmak şartıyla ileri geri hareketlerle spor yapılabilir. Kondisyonunuza göre belirleyeceğiniz 1, 2.5 veya 5 litrelik pet şişeler elinizdeyken kolları yana açmak, öne kaldırmak, dirsekler yanda yukarı-aşağı indirip kaldırmak omuzlar için, eller önde dizlerle çömelip kalkmak bacaklar ve kalça için yapılabilecek pratik egzersizler.



İP ATLAMA: Akciğer kapasitesi için faydalı olacak diğer bir etkinlik ise aerobik egzersizler. İp atlama, yerinde koşu veya zıplamak buna örnek olabilir.