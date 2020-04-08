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Haber Giriş: 08.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Evde kalana paspaslı spor

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Evde kalana paspaslı spor
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Türk Böbrek Vakfı (TBV) Başkanı Timur Erk, “Vakıf çalışanlarımız ve gönüllülerimiz ile harekete geçiyoruz ve biliyoruz ki; “Evde hareket her bedene iyi gelecek” sözleriyle ‘evde spor’ seferberliği başlattıkların açıkladı. İşte o egzersizler:


30 DAKİKADA BİR YÜRÜYÜŞ: Çalışanlarda; özellikle masa bası çalışanlarda dik duruşu korumak, klavye ve mouse’u doğru konumlandırmak ve 20-30 dakika aralıklarla ayağa kalkıp yürümek vücut ergonomisinin korunmasında faydalı olur.

ESNEME VE ISINMA: Her yaş grubunda esneme, ısınma ve aerobik egzersizleri, hareketsizliğin önüne geçmede önemli.

AKCİĞER İÇİN NEFES EGZERSİZİ: Göğüs hareket ettirilmeden karından derin ve yavaş nefesler alarak, solunuma katkıda bulunabiliriz.

ŞINAVLA KUVVETLENDİRME: Yetişkinler için haftada en az 2 kez kuvvetlendirme egzersizi öneriyoruz. Mini squatlar, mekik ve şınav, her yaş grubuna uygundur.

DENGE HAREKETLERİ: Denge egzersizleri de özellikle ileri yaşta olanlar için düşme riskini önlemek adına faydalı. Gözler kapalı tek ayak üzerinde egzersiz yapılabilir.

PASPAS, OKLAVA, PET ŞİŞE: Evdeki birçok ekipmandan faydalanmak mümkün; bir yer paspası sopası veya oklava ile bütün omuz çevresi kaslarımızı esnetebiliriz. Paspasla temizlik yaparken dik durmak şartıyla ileri geri hareketlerle spor yapılabilir. Kondisyonunuza göre belirleyeceğiniz 1, 2.5 veya 5 litrelik pet şişeler elinizdeyken kolları yana açmak, öne kaldırmak, dirsekler yanda yukarı-aşağı indirip kaldırmak omuzlar için, eller önde dizlerle çömelip kalkmak bacaklar ve kalça için yapılabilecek pratik egzersizler.

İP ATLAMA: Akciğer kapasitesi için faydalı olacak diğer bir etkinlik ise aerobik egzersizler. İp atlama, yerinde koşu veya zıplamak buna örnek olabilir.

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