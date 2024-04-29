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Evde çıkan yangında 3 yaşındaki Cihangir hayatını kaybetti

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#Tekirdağ#Yangın#Ev
Evde çıkan yangında 3 yaşındaki Cihangir hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 16:18

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir evde çıkan yangında üç yaşındaki Cihangir Taşdelen yaşamını yitirdi, ağabeyi Enver Taşdelen (5) ağır yaralandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yangın, saat 13.00 sıralarında Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın 1'inci katında çıktı. Evde belirlenemeyen nedenle çıkan yangında daire dumanlar içinde kaldı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, iki kardeşi baygın halde dışarıya çıkardı. Yapılan kontrolde, Cihangir Taşdelen’in hayatını kaybettiği belirlendi. Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Enver Taşdelen'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Cihangir Taşdelen'in cansız bedeni aynı hastanenin morguna konuldu.

Evde çıkan yangında 3 yaşındaki Cihangir hayatını kaybetti

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangının ardından savcı ve polis ekipleri evde incelemede bulundu. Bu arada, Cihangir ile Enver Taşdelen'i babaannelerinin evde yalnız bırakıp dışarı çıktığı, annelerinin ise çalıştığı fabrikada olduğu bildirildi.

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#Tekirdağ#Yangın#Ev

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