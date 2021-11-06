Evde başından silahla vurulmuş halde bulundu!

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Olay, Esenler Davutpaşa Mahallesi Melikşah Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın çatı katında bulunan evde yaşandı. İddiaya göre, 5 kişi İlkay U.'nun evinde gece saatlerinde eğlenmek için toplandı. Sabaha kadar eğlenen kişilerin bulunduğu evden silah sesleri yükseldi. Silah sesini duyanlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri içeride Ozan Oğuz'u (26) başından vurulmuş halde buldu.

Evde bulunan iki kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alırken, ev sahibi İlkay U.'nun kız arkadaşı ile olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Gözaltına alınan iki kişinin, Ozan Oğuz'un intihar ettiğini söyledikleri öğrenildi. Ozan Oğuz'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı.

Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu yapılan incelemelerin ardından belli olacak.



Mahalle sakini Günay Özen, "Orada bir alem yapıldığı ve sonra bir kargaşanın çıktığını öğrendim. Sonrasında da bir kişinin diğerini vurmuş." dedi.