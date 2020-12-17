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GAZİANTEP (İHA)
Haber Giriş: 17.12.2020 - 10:08 | Son Güncelleme:

Ev ve iş yerinden hırsızlık yapan 5 şüpheli yakalandı

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Ev ve iş yerinden hırsızlık yapan 5 şüpheli yakalandı
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Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 iş yeri ve 1 evi soyan 5 hırsızı güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ederek yakaladı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşanan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 3 iş yeri ve 1 evde gerçekleşen hırsızlığı güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek aydınlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden zanlıların kimliğini tespit eden ekipler, çok sayıda suç kaydı bulunan H.A., F.Z., A.K., M.T. ve A.Y. isimli 5 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 5 şüpheli Nizip Adliyesi'ne sevk edildi.
Zanlıların hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilirken hırsızların görüntülerdeki rahat tavırları dikkat çekti.

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