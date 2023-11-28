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Ev sahibini dışarı atıp kapıyı üzerine kilitledi! Hırsızı linçten polis kurtardı

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#Mardin#Kızıltepe#Hırsız
Ev sahibini dışarı atıp kapıyı üzerine kilitledi Hırsızı linçten polis kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2023 16:21

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, bir eve girmek isteyen hırsızlık şüphelisi, ev sahibinin kapıyı açmasıyla içeri kaçıp kapıyı üzerine kilitledi. Şüpheli, çilingir yardımıyla eve giren polisler tarafından gözaltına alındı. Şüpheliyi, ev sahibinin yakınlarının linç girişiminden polis kurtardı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Merkez Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, binadaki bir dairenin kapısını kurcalayan hırsızlık şüphelisi, ev sahibi tarafından fark edildi. İsmi öğrenilemeyen ev sahibi, kapıyı açtı. Panikleyen şüpheli, ev sahibi ile bir süre boğuştu. Şüpheli, ev sahibini kapının dışına iterek içeri girdi.

Ev sahibini dışarı atıp kapıyı üzerine kilitledi Hırsızı linçten polis kurtardı

Kapıyı üzerine kilitleyen şüpheli için bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin çilingir yardımı ile kapıyı açmasıyla gözaltına alınan şüpheli, bu sırada bekleyen ev sahibinin yakınları tarafından linç edilmek istendi.

Şüpheliyi linçten kurtaran polis ekipleri, emniyete götürdü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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#Mardin#Kızıltepe#Hırsız

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