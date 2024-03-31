Ev sahibi tartıştığı kiracısına asitle saldırdı

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Hatay'da yaşayan Oğuzhan Lök ile ev sahibi Fatih S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmada iddiaya göre Fatih S., kiracısının üzerine asit döktü. Yaralanan Lök, hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Tarafların birbirinden şikayetçi olması üzerine Fatih S., gözaltına alındı.

Öte yandan Demokrat Parti Genel Sekreteri Ertan Küçükay, sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklama yaptı. Küçükay, Hatay Dörtyol Belediye Meclisi üyesi adayları Oğuzhan Lök’ün saldırıya uğradığını belirtip tepki gösterdi.