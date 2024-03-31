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Ev sahibi tartıştığı kiracısına asitle saldırdı

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#Hatay#Oğuzhan Lök#Asit
Ev sahibi tartıştığı kiracısına asitle saldırdı
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2024 18:51

Hatay'da Oğuzhan Lök, ev sahibi olan Fatih S.'nin asitli saldırısına uğradı. Demokrat Parti Genel Sekreteri Ertan Küçükay, Hatay Dörtyol Belediye Meclisi üyesi adayları Oğuzhan Lök’ün hastanede tedaviye alındığını belirterek, saldırıya tepki gösterdi.

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Hatay'da yaşayan Oğuzhan Lök ile ev sahibi Fatih S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmada iddiaya göre Fatih S., kiracısının üzerine asit döktü. Yaralanan Lök, hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Tarafların birbirinden şikayetçi olması üzerine Fatih S., gözaltına alındı.

Öte yandan Demokrat Parti Genel Sekreteri Ertan Küçükay, sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklama yaptı. Küçükay, Hatay Dörtyol Belediye Meclisi üyesi adayları Oğuzhan Lök’ün saldırıya uğradığını belirtip tepki gösterdi. 

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#Hatay#Oğuzhan Lök#Asit

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