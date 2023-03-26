Ev sahibi ile kiracı arasında sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı

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Olay, İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin önünde çocukların oynaması meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kiracı K.Ç.(42), eşi N.Ç.(39) ve kızları A.Ç.(14), S.Ç.(16) ve M.Ç.(23) darp sonucu, ev sahibinin oğlu K.G. ile arkadaşları C.H. ve M.H. bıçaklanarak yaralandı. Bıçaklanan 3 kişi Gazi Devlet Hastanesi'nde, sopalarla darp edildikleri iddia edilen kiracı, eşi ve 3 kızı ise ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bıçakla yaralanan 3 kişiyi kiracının kızları M.Ç. ve S.Ç.'nin bıçakladığı ileri sürüldü. Hastanede tedavi altına alınan kiracı K.Ç., 5 aydır söz konusu evde oturduklarını belirterek, "Evin önünde çocukların oynaması yüzünden ev sahibim S.G. ile tartışma yaşadık. Daha sonra ev sahibinin oğlu K.G. yanında 2 arkadaşı ile birlikte gelip ellerinde sopalarla bize saldırdı" dedi.