Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ev sahibi ile kiracı arasında sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Samsun#Kavga#Sopa
Ev sahibi ile kiracı arasında sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2023 19:17

Samsun'da ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan sopalı ve bıçaklı kavgada 8 kişi hastanelik oldu.

Haberin Devamı

Olay, İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin önünde çocukların oynaması meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kiracı K.Ç.(42), eşi N.Ç.(39) ve kızları A.Ç.(14), S.Ç.(16) ve M.Ç.(23) darp sonucu, ev sahibinin oğlu K.G. ile arkadaşları C.H. ve M.H. bıçaklanarak yaralandı. Bıçaklanan 3 kişi Gazi Devlet Hastanesi'nde, sopalarla darp edildikleri iddia edilen kiracı, eşi ve 3 kızı ise ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ev sahibi ile kiracı arasında sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı

Bıçakla yaralanan 3 kişiyi kiracının kızları M.Ç. ve S.Ç.'nin bıçakladığı ileri sürüldü. Hastanede tedavi altına alınan kiracı K.Ç., 5 aydır söz konusu evde oturduklarını belirterek, "Evin önünde çocukların oynaması yüzünden ev sahibim S.G. ile tartışma yaşadık. Daha sonra ev sahibinin oğlu K.G. yanında 2 arkadaşı ile birlikte gelip ellerinde sopalarla bize saldırdı" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Samsun#Kavga#Sopa

BAKMADAN GEÇME!

Dünya konuşan köpekleri tartışıyor Acıkınca mama sıkılınca oyun diyorlar... Komutla oyuncak getirmekten ne farkı var

Dünya 'konuşan' köpekleri tartışıyor! Acıkınca 'mama' sıkılınca 'oyun' diyorlar... Komutla oyuncak getirmekten ne farkı var?

#Köpek
Hava kirliliği hakkında çarpıcı araştırma Sadece fizyolojimizi değil psikolojimizi de bozuyor

Hava kirliliği hakkında çarpıcı araştırma! Sadece fizyolojimizi değil psikolojimizi de bozuyor

#Hava Kirliliği
Henüz 20 yaşındayken bilim tarihine geçti ama günümüzde neredeyse adını bilen bile yok... Bugün olsa dahi çocuk muamelesi yapardık

Henüz 20 yaşındayken bilim tarihine geçti ama günümüzde neredeyse adını bilen bile yok... 'Bugün olsa dahi çocuk muamelesi yapardık'

#Jeremiah Horrocks