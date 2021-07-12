MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEv değil egzotik bahçe
GeriGündem Ev değil egzotik bahçe
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Aydemir KADIOĞLU / İSTANBUL
Haber Giriş: 12.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ev değil egzotik bahçe

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ev değil egzotik bahçe

İstanbul Sancaktepe’de Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, ülkeye yasadışı yollardan sokulan egzotik hayvanları pazarlayan H.Ö.’nün evine operasyon düzenledi.

Evden 1 adet savanlar monitör cinsi kertenkele, 2 adet 50 cm uzunluğunda Mısır yılanı, 2 adet 150 cm boyunda boa yılanı, 1 adet sarı renkli yavru gecko, 1 adet 30 cm boyunca piton yılanı, 1 akrep, 1 adet 30 cm boyunda Meksika siyah kral yılanı ile 12 yavru tarantula ele geçirildi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi