Aydemir KADIOĞLU / İSTANBUL
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Ev değil egzotik bahçe
İstanbul Sancaktepe’de Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, ülkeye yasadışı yollardan sokulan egzotik hayvanları pazarlayan H.Ö.’nün evine operasyon düzenledi.
Evden 1 adet savanlar monitör cinsi kertenkele, 2 adet 50 cm uzunluğunda Mısır yılanı, 2 adet 150 cm boyunda boa yılanı, 1 adet sarı renkli yavru gecko, 1 adet 30 cm boyunca piton yılanı, 1 akrep, 1 adet 30 cm boyunda Meksika siyah kral yılanı ile 12 yavru tarantula ele geçirildi.