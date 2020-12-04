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Haber Giriş: 04.12.2020 - 14:41 | Son Güncelleme:

EÜAŞ 150 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

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EÜAŞ 150 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
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Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) personel alımı ile kadrosuna yeni personeller katmaya hazırlanıyor. Farklı uzmanlıklara sahip kişileri istihdam edecek olan EÜAŞ, 150 personel alımı sürecini İŞKUR üzerinden gerçekleştirecek. Peki, EÜAŞ 150 personel alımı başvurusu nasıl yapılır ve şartları neler? İşte, o süreç hakkında bazı detaylar

EÜAŞ 150 personel alımı İŞKUR üzerinden gerçekleşecek. Elektrik Teknisyeni alımı için , "Lise ve dengi okulların Elektrik, Elektrik Tesisatçılığı, Elektrik-Elektronik, Elektrik Elektronik Teknolojisi Bölümünün Yüksek Gerilim Sistemleri, Elektrik Tesisatları Pano Montörlüğü, Bobinaj veya Endüstriyel Bakım Onarım bölümlerinden mezun olmak" şartı,  

Elektronik Teknisyeni alımı için, "Lise ve dengi okulların Elektronik, ElektrikElektronik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi Bölümünün Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım, Görüntü ve Ses Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, Büro Makinaları Teknik Servisi, Haberleşme Sistemleri veya Otomasyon Sistemleri bölümlerinden mezun olmak" şartı,  

Kimya Teknisyeni alımı için, "Lise ve dengi okulların Kimya veya Kimya Teknolojisi mezunu olmak" şartı bulunuyor.  Başvuru ekranı önümüzdeki günlerde erişime açılacak.

EÜAİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen şartları taşıması,

2- İlanda yazılı okul/bölüm mezunu olması,

3- Öncelik Belgesi olanların öncelik belgelerinin bulunması,

4- Sağlık durumunun çok tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli olması,

5- 30 yaşını bitirmemiş olması.

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