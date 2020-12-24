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Haber Giriş: 24.12.2020 - 11:51 | Son Güncelleme:

Etnik şıklık ne demek? Doya Doya Moda'da etnik şıklık mücadelesi

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Etnik şıklık ne demek? Doya Doya Moda'da etnik şıklık mücadelesi
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Doya Doya Moda programıyla birlikte moda terimleri yeniden gündeme geldi, bunlardan biri de etnik şıklık oldu. Yarışmacılar, Doya Doya Moda'da etnik şıklık mücadelesi veriyor. Etnik desen modası her geçen yıl daha da kullanışlı ve çekici hale geliyor. Peki, etnik şıklık ne demek?

Etnik, kelime manası ile genel anlamda bir yaşam şeklini kapsamaktadır. Bu yaşam şekli; ırk, soy, kabile gibi aile bağlarından, ortak dini inançtan ve özgün davranışlardan etkilenerek ortaya çıkmaktadır. Etniklik, aynı ülke içerisinde yüzlerce hatta binlerce topluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Moda da bahdeilen etnik desen ise Afrika kökenli bir desen oluşumu. Afrika yerel halkının eski zamanlarda kullandığı elbiselerde yer alan bu desenler, son yıllarda yeniden popüler hale gelmiş durumda.

Bohem tarzın parçası

Hasır ve keten aksesuarlarla birleşen baharat renkleri, pastel tonlar ve etnik desenler, bohem stilin yapı taşlarını oluşturuyor.

Etnik desenli kısa elbiseler de bohem tarzın olmazsa olmazlarından.

Etnik desenlerle süslenmiş ceketler boho chic tarzının en şık parçalarından.

Bohem tarzın belirleyicisi olan etnik desenler pantolonlara da eşlik ediyor.

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