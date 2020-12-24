Etnik şıklık ne demek? Doya Doya Moda'da etnik şıklık mücadelesi

Etnik, kelime manası ile genel anlamda bir yaşam şeklini kapsamaktadır. Bu yaşam şekli; ırk, soy, kabile gibi aile bağlarından, ortak dini inançtan ve özgün davranışlardan etkilenerek ortaya çıkmaktadır. Etniklik, aynı ülke içerisinde yüzlerce hatta binlerce topluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Moda da bahdeilen etnik desen ise Afrika kökenli bir desen oluşumu. Afrika yerel halkının eski zamanlarda kullandığı elbiselerde yer alan bu desenler, son yıllarda yeniden popüler hale gelmiş durumda.



Bohem tarzın parçası



Hasır ve keten aksesuarlarla birleşen baharat renkleri, pastel tonlar ve etnik desenler, bohem stilin yapı taşlarını oluşturuyor.

Etnik desenli kısa elbiseler de bohem tarzın olmazsa olmazlarından.

Etnik desenlerle süslenmiş ceketler boho chic tarzının en şık parçalarından.

Bohem tarzın belirleyicisi olan etnik desenler pantolonlara da eşlik ediyor.