Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, mazbatasını alarak göreve başladı

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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ankara'nın Etimesgut ilçesinde belediye başkanı seçilen 'Behzat Ç' karakteriyle bilinen oyuncu Erdal Beşikçioğlu, belediyede düzenlenen törenle mazbatasını alarak, göreve başladı. Makam odasında mazbata tesliminin ardından devir teslim töreni gerçekleşti. Törene, ilçede 4 dönem belediye başkanlığı yapan ve 31 Mart seçimini kaybeden MHP'li Enver Demirel katılmadı. Beşikçioğlu, görevi Etimesgut Belediye Başkan Vekili Cemal Satılmış'dan devraldı. Beşikçioğlu, "Çok heyecan verici bir durum. Yaklaşık 90 gündür bu ilçemizin her bir sokağında, her bir caddesinde vatandaşımızla sohbet ettik, tanış olduk, kendimizi anlattık. Doğru da yapmışız demek ki. 90 günün sonunda da böyle bir takdirle gururlandırdılar bizleri. Bundan böyle de bilsinler ki; onalar için sevinen, onlar için endişe eden, onlarla beraber mutlu olan bir başkanları var. Bundan sonra kol kola, beraber daha güzel yarınlara ulaşmak için yürüyeceğiz. Umarım hepimize hayırlı olur" diye konuştu.

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MANSUR YAVAŞ'TAN DESTEK

Beşikçioğlu, törenin ardından kendisine destek veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Etimesgut Belediyesi'nin bahçesinde toplanan kalabalığa hitap etti. Beşikçioğlu, "Ben kendimi anlattım, onlardan kendilerini dinledim. Bir oy istedim, eğer uygun görürlerse diye. Dostlar, oylarınızı helal ediyor muyuz? Helal ediyor muyuz? Başkanınız da size helal ediyor. Bir belediye düşünüyoruz ki bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşçesine" ifadelerini kullandı.

'BİZİM KÜLTÜRÜMÜZDE AYRIMCILIK YOK'

Mansur Yavaş ise Ankara halkına teşekkür ederek, halkın böylelikle geçmiş 5 yılı onaylamış olduğunu söyledi. Yavaş, "Hep beraber şimdi el ele vererek Ankara'ya çok daha güzel hizmetler yapacağız. Halk da bizden bunu bekliyor. Yine hiç kimseyi ayırmayacağız. Başka partiden seçilen 8 ve 1 bağımsız belediye başkanına yarın ilk belediye meclisi toplantımızda çağrımızı tekrar edeceğiz; 'gelin el ele tutalım. Vatandaşın tercihine saygımız sonsuz' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Yavaş, her yerde insan ayırmadan çalışacaklarına işaret ederek, "Eminim ki Etimesgut Belediyesi'nin bütün personeli Erdal Başkanımızın mesai arkadaşı olacaktır. Bizim kültürümüzde ayrımcılık yok. Farklı görüşlerde olunabilir, farklı partilerde belediye başkanlığı yapılmış olunabilir; ama bugüne kadar Etimesgut'a hizmet veren eski belediye başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Halkın seçimi bu yönde olmuştur. Bize düşen bundan sonra mahcup olmadan, 'iyi ki Erdal Başkan seçilmiş' dedirtecek şekilde çalışmamızdır ve bunu da Erdal Başkanımın ve diğer belediye başkanlarımızın başaracağından hiç şüphemiz yok" diye konuştu. (DHA)