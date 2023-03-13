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Etiler'de ünlü restoranda silahlı kavga: 1 yaralı

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#Etiler#Ünlü Restoran#Silahlı Saldırı
Etilerde ünlü restoranda silahlı kavga: 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2023 04:18

Beşiktaş, Etiler'de bulunan ünlü restoranda yemek için bir araya gelen grup, çıkan tartışmanın ardından kavga etti. Kavga sırasında silahla vurulan 1 kişi yaralanırken, yaralı kişiyi otomobile taşıyan şüpheliler buradan uzaklaştı.

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Olay, saat 02.00 sıralarında Etiler Mahallesi Nispetiye Caddesi'nde bulunan ünlü bir restoranda gerçekleşti. İddiaya göre, restoranda aynı masada yemek yiyen kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında bir kişi belinden çıkardığı silahla karşısındaki kişiye ateş ederek yaraladı. Yaralanan kişiyi de yanlarına alan şüpheliler, olay yerinden otomobille kaçtı.

Etilerde ünlü restoranda silahlı kavga: 1 yaralı

Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri restoranda bulunan güvenlik kameralarını inceledi.

Restoranda delil çalışması yapan ekipler, kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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#Etiler#Ünlü Restoran#Silahlı Saldırı

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